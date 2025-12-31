Discours de fin d’année : Diomaye, entre bilan de « vérité » et ambitions pour 2026

Dans son message à la nation pour le passage à l’année 2026, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a dressé un bilan détaillé de l’année écoulée et a dévoilé un ambitieux programme d’investissements publics pour l’année à venir, marquée par l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse.







Une année de vérité et de réformes







Le Chef de l’État a qualifié 2025 de moment de vérité pour le Sénégal, une année qui a révélé des déséquilibres profonds et l’ampleur des défis accumulés. Malgré ces difficultés, des avancées concrètes ont été réalisées, notamment dans le domaine social avec des économies de 342,5 milliards de FCFA pour les ménages grâce à la baisse des prix des produits essentiels. Le Président a particulièrement salué l’engagement du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement dans la mise en œuvre des réformes structurelles visant à « redresser l’État avec sérieux, méthode et transparence ».







Des résultats en 2025







Le bilan présenté fait état de réalisations significatives dans plusieurs secteurs selon le président de la république : Santé 34 postes de santé ouverts et 76 ambulances médicalisées déployées, un chiffre qui passera à 112 en 2026. Éducation : 2 400 salles de classe livrées, accompagnées de 1 389 blocs administratifs et le recrutement de 2 000 enseignants dans les zones prioritaires. Dans le domaine de l’Agriculture : La production céréalière a dépassé 2,5 millions de tonnes, tandis que la filière arachidière a retrouvé son dynamisme, indique le président de la république. Industrie : La relance de la SONACOS après deux ans d’arrêt a permis de recréer plus de 2 300 emplois directs. Emploi : Plus de 8 000 PME accompagnées, générant près de 130 000 emplois directs et indirects.







2026 : L’année de la relance des investissements







Dans son discours, Président a annoncé que 2026 sera « l’année de la relance effective de l’investissement public », avec des enveloppes budgétaires conséquentes notamment : 91 milliards FCFA pour la santé, incluant 35 centres de santé de proximité et l’achèvement de l’hôpital oncologique de Diamniadio, 62,8 milliards FCFA pour l’éducation, dont 2500 salles de classe, 50 milliards FCFA pour le lancement du Grand Transfert d’Eau, 100 milliards FCFA pour les infrastructures routières et urbaines et 91 milliards FCFA pour les agropoles du Sud et du Centre.







Le Grand Transfert d’Eau sera un projet stratégique. Parmi les annonces majeures figure le lancement du Grand Transfert d’Eau, capable de mobiliser 1,8 million de mètres cubes d’eau par jour pour répondre aux besoins de Dakar, Mbour et Thiès, tout en irriguant près de 15 000 hectares.







Connectivité et inclusion numérique







Le Sénégal ambitionne de franchir une étape majeure vers la connectivité universelle avec le déploiement d’antennes satellitaires permettant à près d’un million de personnes d’accéder gratuitement à Internet en 2026. Dans le domaine énergétique, 367 localités supplémentaires seront raccordées, bénéficiant à plus de 1,2 million de personnes.







Le Chef de l’État a annoncé que les projets de texte relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour Constitutionnelle, au Conseil Supérieur de la Magistrature et à la Commission Électorale Nationale Indépendante seront transmis à l’Assemblée nationale au cours du premier trimestre 2026. L’installation de l’Office National de Lutte contre la Corruption, issue d’un appel à candidature ouvert et transparent » marque selon lui une nouvelle ère de gouvernance fondée sur « la compétence, l’intégrité et le mérite ».







JOJ 2026, vitrine du Sénégal







L’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique sur le sol africain, constitue pour le Président un symbole de confiance, de capacité et d’ouverture. Le président a appelé à montrer “avec exigence ce que le Sénégal sait offrir au monde : une jeunesse disciplinée, un peuple hospitalier et une nation capable de tenir ses engagements.







Le Président s’est aussi félicité de la décision du 68ᵉ Sommet de la CEDEAO de confier pour la première fois au Sénégal la présidence de la Commission de l’Organisation, qu’il considère comme “une reconnaissance forte et sans équivoque” du rôle du pays sur la scène africaine.







Lutte contre les violences faites aux femmes







Dans la conclusion de son allocution, le Chef de l’État a affirmé avec force « qu’aucune violence n’est tolérable dans la République », promettant une action sans relâche contre les violences faites aux femmes et le féminicide, avec la sanction implacable des auteurs.



Le message présidentiel s’est achevé sur un appel à l’unité et à l’espérance : « Vous avez refusé la résignation et choisi l’espérance et l’action pour la transformation de notre Sénégal », a-t-il conclu.

