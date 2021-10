Élections locales de 2022 : « j'interpelle le président de la République pour lui dire qu'un analphabète ne peut pas diriger la mairie de Kaolack ». (Baye Ciss, président du mouvement CAR).

En conférence de presse, ce 26 octobre, à Dakar, l'homme d'affaires a apporté plus d'éclairage sur le contentieux le liant à la société américaine Netgreen Computer. Pour l'ingénieur financier, c'est un acharnement et une tentative de nuire à sa personne qui ont conduit à la publication de cette information dans la presse.

« La société Netgreen computer est dissoute depuis 2004. Une société qui n'existe plus ne peut pas me poursuivre. Mieux, le propriétaire de cette société est mort », a expliqué le milliardaire qui pointe un doigt accusateur en direction de ses adversaires politiques de la région de Kaolack qui cherchent vainement à le décrédibiliser devant l'opinion.

« Ils ont relayé cette information à la veille de la publication de la liste du président de la République pour que ce dernier puisse émettre des doutes sur ma personne alors que rien de cela n'est avéré », a dit Baye Ciss qui a profité de sa sortie pour réitérer ses ambitions pour le développement de Kaolack. À l'en croire, il gagnera le terrain politique pour mener la bataille contre tous ses adversaires.

« J'interpelle le président de la République pour lui dire qu'un analphabète ne peut pas diriger la mairie de Kaolack », a-t-il soutenu pour ainsi relancer les hostilités.