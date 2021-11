Élections locales à Kaolack : Les artisans réaffirment leur soutien au candidat Serigne Mboup.

Ils sont membres de la plate-forme "Artisans Mbokoum Nieup" et ont pris la décision de soutenir le candidat Serigne Mboup aux élections locales de 2022.



Ces menuisiers, soudeurs métalliques, maçons, entrepreneurs, couturières etc, se sont engagés à accompagner le candidat de la coalition And Nawlé/And Liguéey.



Les raisons qui sous-tendent leur décision sont énumérées comme suit : l'investissement, l'entrepreneuriat et la création d'emplois.



Ils promettent ainsi de battre campagne dans tout Kaolack afin de sensibiliser les populations sur la pertinence de la candidature de M. Mboup...