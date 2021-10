Élections locales à Kaolack : Dr Alioune Diouf déclaré candidat à la candidature de Benno Bokk Yakaar.

Le président du Mouvement national pour le patriotisme et le développement social/ Fonk Sa Rew/ les vrais patriotes (MNPDS), par ailleurs responsable politique de l'Apr, vient d'être investi par les jeunes, les femmes et les notables de sa structure, de Bby et de la grande majorité présidentielle aux prochaines élections locales à Kaolack.



Le docteur Alioune Diouf a s'est déclaré candidat à la candidature de Bby aux locales de 2022.



Les populations de Kaolack ( jeunes, femmes et notables) disent porter leur choix sur le responsable des cadres de l'Apr pour ses nombreuses actions sociales dans la ville de Mbossé.



Une assemblée générale d'investiture a été initiée à cet effet à Kaolack afin de matérialiser ce projet.



De son côté, le docteur Alioune Diouf a d'emblée mis l'accent sur son objectif qui est de redonner à Kaolack sa place d'antan...