Élections locales à Kaolack : Diène Farba Sarr hausse le ton et fixe ses conditions.

Diène Farba Sarr s'est adressé à la foule venue nombreuse l'accueillir à l'entrée de Kaolack.



Concernant le choix du président Macky Sall pour la tête de liste de Benno Bokk Yakaar dans la ville de Mbossé, M. Sarr a ainsi fixé ses conditions.



« Je ne multiplie pas ma personne par zéro. J'aime le président c'est mon ami, mais il faut que l'on discute... Mon argent, ma sueur et mon savoir, j'ai tout mis au service de l'Apr. J'ai écrit dans tous les journaux et formé aussi tous les jeunes à l'université en animant toutes les conférences. Je n'ai manqué aucune part au sein de l'Apr. Macky sall est notre patron et j'ai ce que l'on appelle une discipline de parti. Mais les élections locales, c'est la base et les militants. Il lui revient de prendre un décret, mais nous n'allons pas travailler des années et voir tout cela multiplier par zéro. Il faut des négociations, soit nous sommes roi, soit nous sommes faiseurs de roi, sinon notre travail depuis des années n'aura aucun sens... », a déclaré l'ancien ministre.