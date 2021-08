Élections locales à Derklé : Birane Ngom reçoit le soutien du socialiste Abdoulaye Guèye.

En vue des élections locales de janvier 2022, Birane Ngom a reçu un soutien de taille, lui qui compte briguer la mairie de la commune de Dieuppeul-Derklé. Le socialiste Abdoulaye Guèye a porté son choix sur Birane Ngom avant de faire feu sur les autres prétendants au fauteuil municipal.



« Nous voulons définir notre position et nos ambitions à propos des élections locales. Conscient de la nécessité de nouer une ou des alliances pour les élections. J’ai des sollicitations et démarches de la part des différentes entités politiques de la commune, opposant comme tenant du pouvoir. Après analyses et évaluations des discussions, j’ai porté mon choix sur Birane Ngom, parce que nous avons constaté que nous avions la même vision en ce qui concerne la gestion transparente, une gestion démocratique et juste. Donc la meilleure proposition de collaboration pour réaliser nos différents projets pour la commune de Dieuppeul-Derklé. C’est un habitant de la commune, un jeune sérieux et travailleur et son grand atout est que la jeunesse est à sa portée. »



Abdoulaye Guèye de préciser que tout candidat qui a son soutien va gagner la commune de Dieuppeul-Derklé.