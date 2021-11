Élections locales : L'actuel président du conseil départemental de Kaolack va soutenir Pape Demba Bitèye et Mohamed Ndiaye Rahma.

C'est désormais officiel, l'actuel président du Conseil départemental de Kaolack a répondu favorablement à l'invite du président Macky Sall pour un soutien massif à ses deux candidats à Kaolack.



Baba Ndiaye a annoncé qu'il avait pris la décision conformément au souhait du chef de l'État d'accompagner et de battre campagne dans les différents quartiers de kaolack pour que les deux listes de Benno Bokk Yakaar puissent gagner à Kaolack.



Mais également pour le succès de la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 23 janvier 2022.



Baba Ndiaye n'a pas manqué de féliciter les deux candidats du président Macky Sall et de considérer ses choix comme justes et légaux...