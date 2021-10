Élections locales / Investi par la population du Rip : Maxime Monteiro se déclare candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar à la mairie de Nioro.

En organisant une marche pacifique dénommée " Doxantu" à Nioro en direction des élections locales, le responsable politique de l'Apr, Maxime Monteiro, a fait ce que l'on peut appeler une véritable démonstration de force.



En effet, hommes, femmes et jeunes ont tous investi les grandes artères de Nioro pour sensibiliser la population sur la nécessité de voter la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Dirigeant la marche, M. Monteiro a eu droit à un accueil chaleureux de la part de la population qui est massivement sortie pour accueillir son fils.



Les habitants de Nioro ( jeunes et femmes) ont saisi cette occasion pour procéder à l'investiture du membre de la structure des cadres républicains (CCR).



De son côté, Maxime Monteiro, après avoir dit "oui" à cette investiture, a déclaré qu'il fait partie de ceux qui écoutent le président de la République, eu égard au respect de la discipline de parti. Toutefois, il reste candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar à Nioro.



À rappeler que M. Monteiro a beaucoup contribué au développement de la Commune de Nioro. Et l'on peut citer les actions d'appui à l'autonomisation des femmes, les nombreuses subventions accordées à la jeunesse, notamment aux élèves de cette contrée, les aides en direction des confréries religieuses, etc...