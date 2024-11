Élections législatives au Sénégal : l'UA et la CEDEAO déploient une mission conjointe composée de 104 observateurs de court terme (OCT).

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, il a été informé de l’arrivée de la Mission Conjointe de la CEDEAO et de l’Union africaine. "Les Commissions de la CEDEAO et de l’Union africaine vous informent de l’arrivée, les 12 et 13 novembre 2024, de leurs Missions d’Observation Électorale en République du Sénégal, aux fins d’observer les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Ces Missions, qui opèreront de façon conjointe, ont pour but d’observer les derniers jours de la campagne électorale, les opérations du jour du scrutin, comprenant les procédures d’ouverture des bureaux de vote, de déroulement du vote ainsi que les procédures de clôture du vote et de dépouillement des voix. La Mission conjointe prendra fin le 20 novembre 2024, date de son départ du territoire sénégalais", a-t-on indiqué.

Le communiqué a précisé que "la Mission conjointe est conduite, pour le compte de la CEDEAO, par SEM l’Ambassadeur Francis Alex TSEGAH, Ancien Ambassadeur du Ghana près le Royaume d’Espagne et, pour le compte de l’Union Africaine, par SEM l’Ambassadeur Calixte Aristide MBARI, Chef de la Division de la Démocratie, des Élections et du Constitutionnalisme de la Commission de l’Union Africaine. La Mission conjointe est constituée d’observateurs de court terme, de représentant d’Organes de Gestion des Élections (OGE), d’Organisations de la Société Civile (OSC), d’universitaires et d’experts électoraux".

"La Mission conjointe est composée de 104 observateurs de court terme (OCT) provenant de 20 Etats membres africains.