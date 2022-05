Élections Législatives 2022 : La coalition Bokk Gis Gis a reçu son quitus.

L'information nous a été donnée par le président de la coalition Bokk Gis Gis Liggeey ce samedi en fin d'après midi. Pape Diop au bout du fil se réjouit de la validation de la participation de sa coalition aux joutes à venir.



"Nous étions les premiers à déposer nos dossiers. Dès le lendemain, on a noté les pièces manquantes pour la régularisation. Et dès le lendemain, notre mandataire s'est mis à appeler pour recevoir à temps les pièces manquantes avant les 48 heures exigées pour le dépôt définitif des dossiers. C'était jeudi le deadline, mais la DGE avaient donné à toutes les coalitions un report jusqu'à vendredi soir.



"C'est aujourd'hui samedi qu'on nous a notifié que nous sommes admis pour les législatives. Nous sommes la première coalition à être admise pour participer aux joutes électorales de 2022", s'est réjoui Pape Diop qui a félicité dans la foulée son mandataire.



Par contre, il dit s'abstenir de tout commentaire sur le non respect de la parité de Yaw et Benno qui alimente les débats. Mais promet-il de réagir au moment opportun. " J'attends une version officielle pour me prononcer sur ces deux cas. Il paraît que le Conseil Constitutionnel devrait se pencher sur ces deux dossiers. J'attends la version officielle du Conseil Constitutionnel pour me prononcer", conclura le président de Bokk Gis Gis...