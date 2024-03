Élection présidentielle : Pape Djibril Fall félicite Bassirou Diomaye Faye

Après la sortie des premières tendances des résultats du scrutin de ce dimanche 24 mars, le président du mouvement les Serviteurs Pape Djibril Fall a adressé ses félicitations au candidat Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, au regard des tendances actuelles, le peuple sénégalais a choisi Bassirou Diomaye Diakhare Faye comme futur président de la République du Sénégal. "Je lui adresse mes chaleureuses félicitations et lui souhaite bonne chance, pour le bien du Sénégal", dit-il.



Par ailleurs, il a tenu à remercier toutes celles et tous ceux qui ont porté leur choix sur sa candidature. Ainsi, il appelle les militants et sympathisants à se tenir prêts pour la conduite à tenir dans les prochains jours.