Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix

Le conseiller municipal et candidat de Pastef, Abass Fall, a été élu nouveau maire de la ville de Dakar à l’issue du vote organisé ce lundi à l’Hôtel de Ville.



Avec 49 voix, il est arrivé largement en tête, devançant ses concurrents. Mme Ngoné Mbengue, maire intérimaire et candidate de Taxawu Senegaal, a obtenu 30 voix. Derrière elle, Daouda Guèye, conseiller municipal, a recueilli 8 voix, tandis que Mouhamed Massamba Sèye, candidat indépendant, n’a obtenu qu’une seule voix.



L’élection, placée sous haute surveillance sécuritaire et supervisée par le préfet de Dakar, marque un tournant dans la gestion de la capitale sénégalaise, avec l’arrivée d’un nouveau visage à la tête de la mairie.

