Élection à la Fédération de lutte : unité, fair-play et maturité au cœur d’un scrutin historique

Le jour même de l’élection à la Fédération Sénégalaise de Lutte, les acteurs et amateurs de la discipline ont massivement pris la parole pour appeler à la fin du Comité de Gestion et à l’avènement d’une ère fédérale porteuse d’espoir. Dans une atmosphère responsable et engagée, Khadim Gadiaga de Rock Énergie, Pape Kairé ancien lutteur, ainsi que Doudou Diagne Diecko, président des amateurs de la lutte, ont salué le bon déroulement du vote. Tous ont mis en avant les avantages d’une fédération forte, synonyme d’une lutte mieux organisée, plus structurée et tournée vers le développement durable. Même si chacun affichait son choix de candidat, la priorité restait l’intérêt général et l’avenir de la lutte sénégalaise.







Après la proclamation des résultats, le constat est resté le même, maturité et esprit de fair-play ont dominé. Interrogé par Bacaye Mbaye, animateur bien connu, plusieurs acteurs ont souligné que malgré une nuit longue et très serrée, la cause commune a primé. Aucun incident, ni bagarre, ni frustration n’ont été enregistrés. Tous ont félicité le vainqueur et lui ont souhaité plein succès pour la suite, convaincus que seule l’unité autour d’une fédération solide permettra à la lutte sénégalaise de prospérer.

