Élection à la BAD- Les résultats en chiffres: Sidi Ould Tah(76.18 %), Samuel Munzele Maimbo(20.26%), Amadou Hott( 3.55% voix)...

À l'issue de l'assemblée annuelle de la Banque Africaine de Développement (BAD), qui s'est tenue ce jeudi à Abidjan, le Mauritanien Sidi Ould Tah est sorti victorieux de l'élection pour la présidence de cette institution.



Ainsi, cinq candidats étaient en lice : le Mauritanien Sidi Ould Tah, le Zambien Samuel Munzele Maimbo, le Sénégalais Amadou Hott, la Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabalala, et le Tchadien Abaas Mahamat Tolli.



Au final, le nouveau président a été élu avec 76,18 % des voix et 72,37 % pour les votes régionaux. Le Zambien Samuel Munzele Maimbo arrive en deuxième position avec 20,26 % des voix et 22,71 % au niveau des votes régionaux.



Le Sénégalais Amadou Hott n'a pu récolter que 3,55 % des voix (total des votes) et 4,92 % (votes régionaux).



Pour rappel, Sidi Ould Tah prend ainsi la tête de cette institution et succède à Monsieur Akinwumi Adesina, le président sortant.