Élection Présidentielle 2024 : Le Conseil Constitutionnel fixe la date du 31 Mars 2024

Ainsi le Conseil Constitutionnel décide :

Article Premier- La date du scrutin de l'élection présidentielle est fixée au 31 Mars 2024.

Article 2- La présente décision emporte convocation du corps électoral au Sénégal et à l'étranger, pour le scrutin du 31 mars 2024.



Article 3- Le processus électoral est poursuivi dans les conditions fixées par la présente décision et les décisions antérieures susvisées.

Article 4- En cas de vacance de la fonction présidentielle, le président de l'Assemblée nationale assure la suppléance jusqu'à l'installation du président de la République qui sera élu au terme du processus électoral deja engagé.

Article 5- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera.



Cette décision fait suite à la réunion tenue, ce mercredi 6 mars 2024 , où siégeaient Monsieur Mamadou Badio Camara, président, Madame Aminata Ly Ndiaye, vice président, Messieurs Mouhamadou Diawara, Youssoupha Diaw Mbodji, madame Awa Dieye et messieurs Cheikh Ndiaye et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, membres.

Avec l'assistance de Maître Ousmane Ba, chef du greffe.