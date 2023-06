El Malick Ndiaye, Secrétaire national à la communication de Pastef : « Nous invitons les forces de l’ordre à mettre tous ces nervis hors d’état de nuire »

Après avoir fait passer les images qu’ils détiennent pour démentir celles passées en boucle par la police, El Malick Ndiaye, Secrétaire national à la communication de Pastef a fait le point des différents blessés enregistrés sans donner trop détails. Selon lui, le message est clair. « Les blessés à qui nous avons rendu visite nous ont demandé de ne pas s’inquiéter de leurs sorts. Ils nous ont invité à s’occuper du président Ousmane Sonko qui est leur seul but car ils disent après leur guérison, ils reviendront. Idem pour ceux qui sont envoyés en prison ».



S’adressant au gouvernement et plus précisément aux responsables de la mouvance présidentielle, El Malick prévient « qu’ils sachent que l’intimidation ne passera pas. Rien ne nous fera reculer. Notre seul souci, c’est l’instrumentalisation des forces de l’ordre et de défense contre la population qui semble ne plus respecter les FDS ; Ce qui est grave car ces comportements ont causé l’instabilité de certains pays car chacun décidant de se faire justice et gérer sa propre sécurité. C’est ce qui est grave car nous avons une police et une gendarmerie républicaine. Nous invitons les forces de l’ordre à mettre tous ces nervis hors d’état de nuire parce qu'ils salissent leurs images auprès de la population » lance le sieur Ndiaye.