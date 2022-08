Efraim Meslet (Agricultiva) « L'agropole ouest sera un véritable concentré d'innovations... »

Efraim Meslet, le directeur des activités de Mitrilli au Sénégal, voit des opportunités énormes avec la mise en place très prochainement du projet agropole de la zone ouest (création de valeur ajoutée par la transformation des produits agricoles, la filière lait et viande en l'espèce.)



Lors de son allocution faite ce jeudi après-midi en marge de la cérémonie de lancement des travaux dudit agropole dans le cadre de l’entente intercommunale entre Sandiara – Malicounda et Nguéniène, il dira : « l'agropole de l’ouest sera un véritable concentré d'innovations et un catalyseur de croissance. »



En qualité de partenaire technique, il ajoute que le Sénégal prend la bonne voie avec ce centre agropole qui sera un centre de commande aux services des agriculteurs et des éleveurs de la région. « Le groupe Mitrilli et sa filiale Agricultiva disposent de nombreuses années d’expérience dans des projets dr développement agricole et agro industriel de grande ampleur sur le continent », rassure-t-il