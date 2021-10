Effondrements de bâtiments : La colère noire du professeur Pape Goumba Lô

Le professeur Pape Goumba Lô a profité de la cérémonie de remise du rapport sur la problématique des effondrements des bâtiments au Sénégal, pour évoquer le véritable problème des effondrements qui est le manque d'études de sol.



En prenant la parole lors des échanges, le géologue assène ses vérités. "Pour construire, les gens oublient qu'il faut d'abord étudier le sol. Et souvent on oublie le sol dans les différentes recommandations. Il faudrait avoir la qualification du sol. Si on l'avait fait, on n'aurait pas les problèmes à Diamniadio", fustige le professeur qui insiste sur l'étude du sol, car fait-il savoir que ce n'est pas tout sol qui est habitable...