Effondrement d’une dalle à Colobane : deux blessés, le sous-préfet Djiby Diallo évacue les occupants du domicile

Une dalle d’un bâtiment s’est effondré vers les coups de 16 heures à la rue 39 angle 50, dans la commune de Gueule-Tapé Fass - Colobane.



Informés, le commissaire de police de la Medina, les sapeurs-pompiers et le sous-préfet de Dakar Plateau, Djiby Diallo se sont déplacés pour venir au chevet des victimes.





Il y a eu deux personnes blessées qui ont été secourues par les sapeurs, dont A Diallo et M Diallo, ménagère. C’est au moment de prendre le repas que les faits ont eu lieu.



Arrivé sur les lieux, le sous-préfet a aussitôt évacué les occupants afin d’éviter d’autres victimes.



Acheminé au centre hospitalier Abasse Ndao de Dakar, les deux victimes s’en sont sortis avec des blessures légères. Il y a eu donc plus de peur que de mal.



Cependant ce drame est survenu quatre jours après celui de la cité Sipres de Rufisque. Cela pose la question des bâtiments menaçant ruines.