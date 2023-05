Éducation : le ministre de l’éducation nationale a réceptionné un lot de 2.000 tables offert par le Groupe Sonam.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves pour un épanouissement scolaire et une réussite dans leur avenir, le Groupe Sonam a offert un lot de 2.000 tables bancs à l'école sénégalaise, soit une valeur estimée à plus de 60 millions de francs CFA. La cérémonie de réception s'est déroulée ce mardi 02 Avril dans les locaux du ministère de l'éducation.



Selon Fatou Salma Mbaye, Dg de la Sonam, ce don symbolique entend appuyer la vision du Chef de l’État qu’il porte sur l’École sénégalaise. En attestent les importants investissements consentis pour hisser progressivement notre système éducatif à la hauteur de ses ambitions pour un Sénégal émergent. "Le Groupe Sonam, par sa société mère à forme mutuelle, la Sonam Assurances Mutuelles, est l’assureur spécialisé dans les risques scolaires, devenu l’assureur de l’école sénégalaise depuis des décennies", a soutenu Fatou Salma Mbaye qui ajoute que la Sonam Assurances offre des garanties diverses en cas d’accident, l’objet de ces garanties étant de protéger les élèves contre les dommages qu’ils peuvent subir et ou causer à leurs camarades afin de soulager financièrement les parents d’élèves des conséquences de ces accidents.



Le ministre de l'éducation nationale, Cheikh Oumar Anne qui a présidé la cérémonie, a adressé de vifs remerciements à la Sonam Assurance pour avoir doté l'école sénégalaise de 2.000 tables bancs de qualité en sollicitant toutes les bonnes volontés afin qu'elles accompagnent l'école dans ses missions de formation du capital humain nécessaire au relèvement de tous les défis en vue de l'émergence de notre cher pays...