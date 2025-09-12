Education et lenteurs administratives : l’UDEN exige la signature du décret portant la révision du statut des décisionnaires et la publication des actes administratifs

Le personnel éducatif regroupé autour de l’Union Démocratique des Enseignantes et Enseignants du Sénégal (UDEN) se dit très inquiet par rapport aux lenteurs administratives qui secouent la crise scolaire et la formation. Dans une déclaration liminaire qu’ils ont tenu à adresser au public et au régime actuel, ses enseignants évoquent deux points parmi d’autres dont la révision du statut des enseignants (es) décisionnaires et la publication des actes administratifs.

D’ailleurs, il renseigne que s’agissant de « la révision du statut, nous avons appris que le décret, pourtant déjà transmis à la présidence, a été renvoyé au Secrétariat général du gouvernement sous prétexte de corrections. Parallèlement, de nombreux dossiers de reclassement restent bloqués depuis plus de deux ans. Cette situation, intolérable, traduit un manque de considération pour des questions essentielles à la stabilité du système éducatif.

Et d’ajouter que corrélativement, la publication des actes administratifs subit les mêmes lenteurs. Malgré la digitalisation annoncée, des dossiers stagnent à la masse salariale ou secrétariat général du gouvernement. Ces blocages pénalisent les enseignants et risquent de provoquer de graves perturbations dès la rentrée scolaire », a-t-on fait savoir.

Face à cette situation, l’UDEN a fait des réclamations à l’Etat du Sénégal

Il s’agit de : «la Signature immédiate du décret portant révision du statut des décisionnaires,

Et de la publication sans délai des actes administratifs des enseignants ».

Tout en réaffirmant notre disponibilité à rechercher des solutions concertées, nous tenons à rappeler que ces deux questions doivent être traitées avec la priorité qu’elles méritent. Nous prenons à témoin l’opinion publique nationale : le dilatoire a assez duré. L’UDEN prendra toutes ses responsabilités.

Enfin, nous appelons les enseignants(es)à rester mobilisés et réitérons notre détermination à défendre leurs droits avec fermeté et constance », conclut-elle.