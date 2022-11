Éducation, Sport et Autonomisation des Femmes : 9 femmes qui font le tour du monde, visitent le Sénégal et sensibilisent...

Dans le cadre de son tour du monde à la voile de trois ans, dont l’objectif est d’amasser des fonds dans le but d'inciter les filles à s'intéresser aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM), la Fondation Maiden Factor (premier équipage entièrement féminin à faire le tour du monde) qui a entamé sa nouvelle mission mondiale dans 20 pays, fera escale à Dakar du 23 Novembre au 05 Décembre 2022. La cérémonie d’arrivée a été célébrée ce samedi 26 novembre 2022 au mole 8 dans l’enceinte du Terminal à conteneurs de DP World Dakar, en présence du ministre de la pêche et de l’économie maritime, de la Femme et de l’Éducation Nationale.

« Nous avons vu qu'ici et dans les autres pays du monde, les femmes quittent tôt les écoles, les contraintes sont nombreuses, leur combat est de faire de telle sorte que les filles restent dans les écoles, en plus à école, qu'elles se focalisent surtout dans les domaines scientifiques comme les mathématiques, technologies et ingénieries comme ça les femmes pourront être aptes à exercer beaucoup de métiers... », a déclaré Mme Cissé Yacine Diop.

Le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Papa Sagna Mbaye s’est réjoui de cette visite et affirme que dans le monde près de 130 millions de filles n'ont pas d'accès à l’école et la Covid-19 est montée à un nombre de 11 millions. Il ajoute que cet équipage composé de pays différents montre que nous sommes tous ensemble. « Une fille si elle n'est pas très bien encadrée, n'est pas bien éduquée, elle sera une proie facile. Un jour elle peut faire des choses inacceptables, mais elle le fera à cause des conditions sociales... », a expliqué le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Pape Sagna Mbaye.

En tant que nouveau sponsor principal et conformément à sa stratégie de développement durable, « Notre monde, notre futur » et à son engagement envers les trois piliers clés que sont l'éducation, l’autonomisation des femmes et l’accès à l’eau, DP World, leader dans les solutions logistiques intelligentes permettant de fluidifier les échanges commerciaux à travers la planète, est extrêmement fier de jouer un rôle fondamental dans ce moment historique pour l'éducation et le sport des femmes.

Mme Yacine Diop Cissé termine en annonçant qu'elles sont au nombre de 9 filles à faire le tour du monde. Elle ajoute que durant leur séjour à Dakar, ces filles vont partir à la rencontre des filles dans les écoles et il y aura aussi des écoles qui vont venir ici au port faire la visite...