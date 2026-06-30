Latmingué - Bac 2026 : Le Dr Macoumba Diouf prend en charge la restauration des candidats et du personnel enseignant.

Comme à l’accoutumée, pendant les jours de l’épreuve du Baccalauréat, le maire de la commune de Latmingué dans le département de Kaolack, le Dr Macoumba Diouf, débourse sur fonds propres une importante enveloppe financière pour offrir des repas copieux aux candidats du Lycée mixte de sa commune, ceux qui sont au Lycée de Koutal et au centre de Koumbal, de même que le personnel enseignant composé de Présidents de jury, chefs de centre et enseignants.

Ainsi, des plats de riz au poulet, du thé et des rafraîchissants ont été offerts à ces derniers. Également, le maire a pris en charge l'hébergement du personnel enseignant. Selon Abdoulaye Sène, chargé des activités du maire, cette initiative vise à soulager certains élèves qui font des kilomètres à l’aller comme au retour lors de cette période des épreuves mais également mettre dans les meilleurs conditions possibles les surveillants et autres.

Le président du Jury, le principal du lycée de Latmingué, ainsi que le président de l’association des parents d’élèves, ont tous salué ce geste qui selon eux soulage non seulement les potaches qui sont en quête du précieux sésame, mais aussi les surveillants durant tout le déroulement du baccalauréat.