Visite de Babacar Diop à Keur Massamba Guèye sans pour autant en informer le maire de Fandène: Augustin Tine réagit " Je trouve que ce n'est pas élégant".

À la suite de la visite du maire Babacar Diop à Keur Massamba Guèye où il a déclaré que cette localité doit être rattachée à la ville de Thiès, le maire de Fandène Augustin Tine qui répondait aux questions des journalistes lors d'un lancement des travaux de réalisation d'une piste dans cette zone, a tenu à réagir à cette visite inopinée. " Je connais le maire Babacar Diop, nous avons d'excellentes relations. Qu'il vienne dans la commune de Fandène sans pour autant en informer le maire qui est le premier magistrat, je trouve que ce n'est pas élégant", a-t-il regretté.

Avant de poursuivre. " Il a certes fait des promesses ici mais il aurait pu m'en parler et il aurait pu le faire sous le couvert du maire de Fandène, si vraiment il voulait faire quelque chose pour ces populations parce que nous sommes maires et depuis l'acte 3 de la décentralisation, nous avons la chance d'avoir eu l'ancienne communauté rurale de Fandène érigée en commune".

Et de préciser. " Je pense que saurait été plus élégant, cela me gêne pas outre mesure, c'est la forme et je ne sais pas l'objectif visé, en tout cas ce que nous disons ici c'est que Keur Massamba Guèye est partie intégrante de la commune de Fandène", a-t-il lancé à l'endroit du maire de la Ville de Thiès, Babacar Diop, qui a déclaré vouloir porter le plaidoyer pour que les quartiers périphériques soient rattachés à la Ville...