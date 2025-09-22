Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées


Le Ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce 21 septembre 2025, l’interdiction formelle de l’usage du téléphone portable en milieu scolaire. Cette décision, qui s’applique à tous les écoles, collèges et lycées publics comme privés, vise à préserver l’école de la République comme un « sanctuaire du savoir et de la citoyenneté ».

 

Selon le communiqué, l’usage incontrôlé du téléphone portable compromet les missions éducatives essentielles en détournant les élèves de l’apprentissage, en affaiblissant leur concentration et en les exposant à des pratiques contraires aux valeurs scolaires. Le ministère souligne également les conséquences néfastes d’un usage prolongé des écrans : baisse de la concentration, isolement social, fragilisation de l’esprit critique, risques pour la santé, sans oublier la montée des incivilités, du racket, du vol et du cyberharcèlement.

Des exceptions encadrées sont toutefois prévues. Les élèves en situation de handicap ou souffrant d’un problème de santé invalidant pourront utiliser des dispositifs médicaux spécifiques. De même, un enseignant pourra autoriser l’usage pédagogique des outils numériques dans le cadre d’activités éducatives encadrées.

Pour garantir l’efficacité de cette mesure, chaque établissement est invité à définir une stratégie de rangement des téléphones portables dès l’entrée à l’école. Cela pourra se faire par dépôt dans des casiers individuels sécurisés, par une collecte organisée en début de journée avec restitution en fin de cours, ou encore par un rangement dans les sacs des élèves en mode éteint.

Enfin, le ministère prévient que des sanctions claires, graduées et proportionnées seront appliquées en cas de non-respect de cette interdiction. Celles-ci seront intégrées aux règlements intérieurs des établissements afin d’assurer une application harmonisée sur l’ensemble du territoire.

Le ministre de l’Éducation nationale appelle ainsi à la responsabilité de tous les acteurs éducatifs pour garantir la stricte application de cette mesure dès la rentrée prochaine.



Lundi 22 Septembre 2025
Dakaractu



