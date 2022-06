Éducation : Le CRFPE de Dakar accueille un FABLAB pour la création et la fabrication de contenus pédagogiques numériques.

Dans le cadre du Plan Sénégal Émergent, l'éducation et la formation par le numérique ont été confirmées comme des piliers du développement. Les nouvelles technologies, qui sont un levier de développement à fort potentiel pour le Sénégal, sont encore trop faiblement utilisées, notamment dans l'éducation.



"C'est pourquoi le SIMEN (Système Intégré de Management de l'Education Nationale) du Ministère de l'Éducation Nationale, a développé de nombreuses initiatives pour former les jeunes générations aux nouveaux moyens de communication, de la diffusion de ressources à la formation aux outils collaboratifs. Et notre centre est très honoré d'accueillir le projet NUM-EDUC qui sera ouvert au public dans les jours à venir", annonce, Assane Diagne le directeur du CRFPE de Dakar.



Les Écoles Franco-Sénégalaises de Fann et de Dial Diop et le Centre Régional de Formation des Professionnels de l'Éducation (CRFPE) de Dakar, sont équipés d'un FABLAB, un espace de création et numérique. Ainsi, les enseignants et les formateurs des enseignants seront formés à l'utilisation des fablabs mais également à la scénarisation et à la publication de leurs supports de cours sur la plateforme nationale SenProf.



Cette initiative a vu le jour pour soutenir les actions du gouvernement sénégalais, notamment le Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence (PAQUET) du secteur Éducation-Formation, "l'Ambassade de France au Sénégal a lancé le projet NumEduc qui vise à contribuer à réduire la fracture numérique en renforçant les capacités et les usages didactiques du numérique par les enseignants", indique Régis Dantaux, le conseiller en coopération à l'Ambassade de France au Sénégal.



Trois FABLAB équipés dont celui du CRFPE qui a été inauguré ce 10 juin à Rufisque, en présence des autorités étatiques. Ainsi, 34 enseignants ont été formés et 2.700 élèves ont bénéficié de ce projet...