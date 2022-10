Éducation / Évaluation finale du PADES : l'INEADE mobilise 130 testeurs et 9 superviseurs

Dans le cadre de ses activités, le Ministère de l’Éducation Nationale par le biais de l’Institut National d’Étude et d’action pour le développement de l’Éducation, est en conclave ce week-end au CRFPE de Dakar.



Selon le directeur dudit institut, Alioune Badara Diop, « Aujourd’hui nous préparons la collecte pour l’évaluation du PADES (PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'Éducation au Sénégal). C’est en fait une initiative qui est en cours depuis 2020 et notre structure est mandatée pour faire un suivi de cohorte, mais également déterminer la situation de référence et la situation finale du projet », a-t-il fait savoir. Le PADES contribue à l’amélioration des compétences de tous les enfants sénégalais et à la poursuite réussie de leur parcours d’éducation. Il œuvre à l’amélioration durable et soutenue des performances du système éducatif en terme de qualité, d’équité et d’efficience, en consolidant le pilotage et la régulation du système et en développant sa dimension partenariale et sa capacité à réduire les inégalités. Il intervient selon deux modalités : un appui budgétaire sectoriel (84 %) pour structurer un dialogue de politique publique autour d’une matrice d'indicateurs mesurant les avancées en terme de qualité des apprentissages, d’équité et d’efficience du système) ; un appui-projet (16 %) qui finance au niveau national des appuis techniques, des programmes de renforcement de capacités, des équipements, des outils, des appels à projets et des contrats de performance.



Selon toujours le directeur de l’Institut National d’Étude et d’action pour le développement de l’Éducation, « Le projet est cofinancé par l'AFD (prêt de 25 millions d'euros et subvention de 10 millions d'euros) et le Partenariat mondial pour l'éducation (délégation de fonds de 37,2 millions d'euros). Aujourd’hui c’est l’étape de l’évaluation finale et la rencontre de ce jour vise à mettre à niveau les enquêteurs qui vont mener la collecte des données sur le terrain. Cette évaluation qui va durer une dizaine de jours, va se dérouler dans les 59 inspections de l’Éducation et la Formation du Sénégal. L’engagement c’est de mettre à la disposition des commanditaires des données au plus tard le 15 novembre prochain … », a-t-il il annoncé. C’était lors d’une rencontre tenue ce 29 octobre au CRFPE de Dakar basé à Rufisque.