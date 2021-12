Économie sociale et solidaire : « Nous avons bien noté les recommandations des députés et nous allons y travailler pour plus d’inclusion financière » (ZIT)

La 13e législature a voté à la majorité le budget du ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire qui a connu une hausse de plus de 12 milliards de francs CFA. Malgré les efforts consentis par le ministère au cours de l’année 2021, le ministre Zahra Iyane Thiam ne sera pas insensible aux interpellations des députés.