Économie : l’État annonce une enveloppe de 500 milliards de F Cfa exclusivement réservée à la subvention de l’énergie

La crise sanitaire et la guerre entre l'Ukraine et la Russie font que le monde entier est confronté à d'énormes difficultés. Ces difficultés ont affecté plusieurs secteurs comme celui de l'énergie et a été à l’origine de la hausse de 15% sur le prix du super. Le litre est ainsi passé de 795 F Cfa à 890 F Cfa soit une augmentation de 115 francs. Le prix du gasoil a été subventionné par l’État du Sénégal pour éviter de crever davantage le panier de la ménagère déjà malmené par la cherté du coût de la vie. L’annonce de cette subvention est ressortie des propos du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, en charge de l’Economie et des Finances au cours du « gouvernement face à la presse ». « Pour ce qui concerne le gasoil, si on touche à son prix, naturellement, il y aura une conséquence au niveau de l’économie de façon générale. Le gasoil impacte le transport, la productivité des entreprises, les boulangers … globalement impactera sur toute l'économie. C'est pourquoi nous avons pris le pari de continuer à faire tous les efforts tout en maintenant le prix du gasoil à son niveau actuel » a déclaré le ministre.

Ce dernier précise : « si on ne le fait pas, naturellement, c’est une hausse générale des prix qui sera constaté au niveau intérieur. C’est ce qui a été fait, à niveau. Donc, globalement si on revient sur le système de subvention, c’est 500 milliards attendus pour ce qui concerne exclusivement l’énergie. En plus de cela, bien évidemment, les 157 milliards F Cfa de soutien au niveau des denrées de premières nécessité (blé, sucre, huile, riz); » s’y ajoute, selon lui, une autre subvention au profit de 557 000 ménages.