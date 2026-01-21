Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028


Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce mercredi en Conseil des ministres le Plan spécial d’Investissement et de Financement couvrant la période 2026-2028, destiné à transformer en profondeur le tissu productif sénégalais.

 

Face aux défis de développement du pays, le gouvernement mise sur une nouvelle approche du financement des investissements publics. « Le succès de la transformation structurelle reposera désormais sur la capacité à unifier les efforts de tous les acteurs », a déclaré le Premier ministre qui appelle à une mobilisation conjointe des secteurs public et privé, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers.

 

Cette stratégie s’articule autour des filières productives et vise trois objectifs majeurs. Il s’agit de renforcer les poumons économiques du pays, de développer le capital humain et de favoriser une inclusion plus large dans la dynamique de croissance à travers la création d’emplois, l’amélioration des conditions de vie et le renforcement de la cohésion sociale.

 

Le Plan repose sur trois piliers fondamentaux. D’abord, une approche « cohérente, sélective et stratégique » des projets à financer, marquant une rupture avec la dispersion des ressources. Ensuite, une mobilisation massive du secteur privé comme « locomotive de la transformation » pour ancrer durablement la production nationale. Enfin, un engagement public de redevabilité, garantissant la transparence dans l’utilisation des fonds.

 

Ousmane Sonko a détaillé plusieurs investissements majeurs qui atteindront leur maturité opérationnelle d’ici 2028. Parmi eux figurent le Port sec de Tambacounda, le Grand Transfert d’Eau, les Agropoles sud et centre, le Réseau Gazier du Sénégal ainsi que les ports de Ndayane et de Sendou. D’autres chantiers seront lancés ou poursuivis, notamment le Programme Énergies, la connectivité numérique et la relance d’entreprises publiques stratégiques comme la SONACOS, Air Sénégal/AIBD et SN La Poste. Ces investissements seront complétés par des infrastructures sociales.

 

Pour le chef du gouvernement, cette orientation constitue « une refondation profonde de la gouvernance de l’investissement public ». L’objectif est de protéger les projets catalytiques essentiels au développement contre les aléas des financements extérieurs, notamment la lourdeur administrative, les suspensions ou annulations dues aux chocs exogènes.

Autres articles
Mercredi 21 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch - 21/01/2026

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme - 21/01/2026

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien - 21/01/2026

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale »

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale » - 21/01/2026

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables »

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables » - 21/01/2026

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes - 21/01/2026

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis - 21/01/2026

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité - 21/01/2026

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures - 21/01/2026

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé - 21/01/2026

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit - 21/01/2026

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort - 21/01/2026

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement - 21/01/2026

L'ex-putschiste Damiba a été extradé du Togo vers le Burkina

L'ex-putschiste Damiba a été extradé du Togo vers le Burkina - 21/01/2026

Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles »

Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles » - 20/01/2026

Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus

Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus - 20/01/2026

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite...

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite... - 20/01/2026

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes - 20/01/2026

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA - 20/01/2026

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs - 20/01/2026

Cambérène : commerces et dévotion cohabitent lors de la 146e Edition de l’Appel de Seydina Limamou Laye

Cambérène : commerces et dévotion cohabitent lors de la 146e Edition de l’Appel de Seydina Limamou Laye - 20/01/2026

CAN 2025 :

CAN 2025 : "Le Sénégal mérite son titre [...] Nous avons gagné sur le terrain, mais les comploteurs n’ont toujours pas abdiqué" (Me Ousmane Diagne) - 20/01/2026

Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or »

Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or » - 20/01/2026

‎KOLDA : Moussa Baldé (PCD) félicite les Lions...

‎KOLDA : Moussa Baldé (PCD) félicite les Lions... - 20/01/2026

Abus sexuels présumés sur une fillette de 9 ans : le gardien clame le complot, le parquet réclame 10 ans

Abus sexuels présumés sur une fillette de 9 ans : le gardien clame le complot, le parquet réclame 10 ans - 20/01/2026

Thiaroye : la fête vire au cauchemar, un mort et des blessés dans l’euphorie de la victoire des Lions

Thiaroye : la fête vire au cauchemar, un mort et des blessés dans l’euphorie de la victoire des Lions - 20/01/2026

Retour sur l'incendie à Saly : sept villas atteintes par les flammes à la Résidence Tropical Parc , une opération de débroussaillage pointée du doigt.

Retour sur l'incendie à Saly : sept villas atteintes par les flammes à la Résidence Tropical Parc , une opération de débroussaillage pointée du doigt. - 20/01/2026

Biafra : Un «couple » d'homosexuels surpris en pleins ébats

Biafra : Un «couple » d'homosexuels surpris en pleins ébats - 20/01/2026

Célébration des Lions : le ministère suspend les cours dans trois académies pour raisons de sécurité

Célébration des Lions : le ministère suspend les cours dans trois académies pour raisons de sécurité - 19/01/2026

Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow )

Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow ) - 19/01/2026

RSS Syndication