Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce mercredi en Conseil des ministres le Plan spécial d’Investissement et de Financement couvrant la période 2026-2028, destiné à transformer en profondeur le tissu productif sénégalais.







Face aux défis de développement du pays, le gouvernement mise sur une nouvelle approche du financement des investissements publics. « Le succès de la transformation structurelle reposera désormais sur la capacité à unifier les efforts de tous les acteurs », a déclaré le Premier ministre qui appelle à une mobilisation conjointe des secteurs public et privé, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers.







Cette stratégie s’articule autour des filières productives et vise trois objectifs majeurs. Il s’agit de renforcer les poumons économiques du pays, de développer le capital humain et de favoriser une inclusion plus large dans la dynamique de croissance à travers la création d’emplois, l’amélioration des conditions de vie et le renforcement de la cohésion sociale.







Le Plan repose sur trois piliers fondamentaux. D’abord, une approche « cohérente, sélective et stratégique » des projets à financer, marquant une rupture avec la dispersion des ressources. Ensuite, une mobilisation massive du secteur privé comme « locomotive de la transformation » pour ancrer durablement la production nationale. Enfin, un engagement public de redevabilité, garantissant la transparence dans l’utilisation des fonds.







Ousmane Sonko a détaillé plusieurs investissements majeurs qui atteindront leur maturité opérationnelle d’ici 2028. Parmi eux figurent le Port sec de Tambacounda, le Grand Transfert d’Eau, les Agropoles sud et centre, le Réseau Gazier du Sénégal ainsi que les ports de Ndayane et de Sendou. D’autres chantiers seront lancés ou poursuivis, notamment le Programme Énergies, la connectivité numérique et la relance d’entreprises publiques stratégiques comme la SONACOS, Air Sénégal/AIBD et SN La Poste. Ces investissements seront complétés par des infrastructures sociales.







Pour le chef du gouvernement, cette orientation constitue « une refondation profonde de la gouvernance de l’investissement public ». L’objectif est de protéger les projets catalytiques essentiels au développement contre les aléas des financements extérieurs, notamment la lourdeur administrative, les suspensions ou annulations dues aux chocs exogènes.

