Économie : La BCEAO procède à la levée des mesures temporaires relatives au traitement comptable et prudentiel des expositions sur les titres publics de l’État du Niger

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest vient de procéder à la levée des mesures temporaires relatives au traitement comptable et prudentiel des expositions sur les titres publics de l’État du Niger.



En effet, « Par l’Avis n°002-01-2024 du 22 janvier 2024, la banque centrale avait accordé aux établissements de crédit une dérogation temporaire aux dispositions réglementaires en vigueur, en les autorisant à garder dans leurs portefeuilles, comme des créances saines, les titres de l’État du Niger », indique-t-on.



Avant de rappeler que « cette mesure particulière visait à maintenir la stabilité financière en évitant d’impacter négativement la situation financière des établissements de crédit ».



Toutefois, « avec la normalisation des interventions de l’État du Niger sur le marché financier régional, le maintien de cette mesure temporaire exceptionnelle ne se justifie plus.



Aussi, la banque centrale a décidé de lever cette mesure par l’Avis n° 005-04-2025 du 3 avril 2025 », a-t-on précisé.



Par conséquent, « les titres émis par l’État du Niger bénéficient à nouveau du même traitement comptable et prudentiel que ceux de tous les autres États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ».



Dieynaba Agne