Eau et Assainissement : Les acteurs se penchent sur les défis en Afrique à l’Horizon 2030.

C’est une initiative de l’Association africaine de l’eau (AAE) pour étudier les différents facteurs bloquants à l’accès à l’eau et à l’assainissement. C’est en présence de tous les acteurs de l’eau, mais aussi de l’assainissement pour voir ensemble quels sont les grandes orientations à adopter pour mieux engager les questions qui perturbent l’accès facile à l’eau et à l’assainissement.



Le directeur général de l’ONAS, par ailleurs président de l’Association africaine de l’eau, est revenu sur les urgences du moment dans le continent, de manière globale. Selon l’ancien directeur de l’Ofor, « d’importants défis doivent être relevés. Pour ce faire, il faut une forte implication du secteur privé car, nos états n’ont pas les moyens pour combler le gap qui manque pour l’atteinte des objectifs.



Ces échanges entre les acteurs vont se poursuivre durant toute la journée et les conclusions seront considérées comme des recommandations destinées à de possibles mises en pratique...