ÉTAT -EMPLOYEURS / Ce qu’il faut retenir du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes.

La Direction de l’Emploi, en un temps record, aura effectué des pas de géant dans le cadre du programme d’urgence pour l’Insertion socio-économique et l’emploi des jeunes communément appelé « Xëyu Ndaw Ñi ».



Ce programme du Chef de l’État vise à résorber le taux de chômage et à aider les jeunes à inonder le secteur de l’emploi.



La Direction de l’Emploi, dont Pape Modou Fall est le directeur, a cumulé les partenariats et autres actions dans le sens de remplir les cahiers de charges. Dans ce reportage, les grands axes déjà développés par la convention État - Employeurs…