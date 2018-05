ENO Orkadiéré : Les élèves et les parents expriment leur satisfaction

L’ENO de Orkadiéré va contribuer très certainement à réduire considérablement le taux d’abandon scolaire. En effet, ils sont nombreux ces élèves qui reviennent dans leur village après le BAC faute de lieu d’hébergement à Dakar, St-Louis, etc... C’est ainsi une véritable équation que vient de résoudre l’ARTP à travers le FDSUT.

Mansour Sall, élève en classe de Terminale au lycée d’Orkadiéré et M. Ousseynou Ba, président APE du Lycée de Orkadiéré ont exprimé toute leur joie et toute leur fierté.