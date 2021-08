ENFANTS NOYÉS À TOUBA - Le bilan passe de 02 à 05 en moins de 5 heures.

Les eaux stagnantes deviennent de plus en plus dangereuses à Touba. Trois jeunes enfants âgés de 07 à 13 ans aussi perdu la vie. Ils ont été retrouvés noyés à Darou Rahmane.



Déjà dimanche, un enfant de 10 ans a été repêché à Keur Niang, du nom de ce bassin de stockage qui a cédé du fait du trop-plein d’eaux pluviales reçues. Un peu plutôt, ce lundi, on apprenait qu’une jeune fille de 7 ans, vacancière originaire de Mbour venait de glisser dans un puits d’infiltration au quartier Sexaw-Ga.



Dans sa déclaration de dimanche, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, via son porte-parole, témoignait sa solidarité envers les sinistrés en plus de leur octroyer un soutien financier de 50 millions de francs Cfa.