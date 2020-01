ENFANTS DE MBACKÉ / Petits métiers, jeux de hasards, promiscuité, mariages précoces...Le préfet Makhtar Diop déclenche la croisade.

Pour le préfet e Mbacké, il faudra agir vite et bien. Makhtar Diop veut, urgemment, sauver les enfants de Mbacké de cette kyrielle de dangers qui les guette au quotidien et qui pourrait compromettre leur avenir. Visiblement engagé à prendre les dispositions qui s'imposent, il a ainsi convoqué une réunion du comité départemental de la protection de l'enfant institué par arrêté en 2013.



À Dakaractu, il confiera son ambition de créer les conditions pour redynamiser la structure pour lui permettre de faire efficacement le diagnostic de toutes les problématiques liées la protection de l'enfant au niveau du département de Mbacké. "Les différents acteurs ont eu l'occasion de discuter autour d'un certain nombre de problèmes liés, généralement à l'état civil, aux mariages précoces, au taux d'abandon scolaire un peu élevé, à la fréquentation de certains petits métiers, notamment les métiers de charretiers, de conduite de mototaxis Jakarta. Il y a également les difficultés liées au transport des élèves entre Touba et Mbacké, à la fréquentation des salles de jeu, aux jeux de loterie placés à la devanture de certains établissements scolaires, à la floraison de bassins d'eau dans lesquels des enfants tombent régulièrement, aux problèmes de promiscuité notés dans certains domiciles, aux récurrentes situations de viol et de violences exercées sur les enfants".



Makhtar Diop de préciser que les échanges ont débouché sur des recommandations dont celle de mettre en place, dans l'immédiat, un comité technique restreint chargé de recenser tous les éléments de problématique et établir un plan d'action. "Nous comptons agir très rapidement pour que ces problèmes soient pris en compte." Affaire à suivre...