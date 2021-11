ENDSS : le collectif des étudiants (infirmiers, sages-femmes, assistants infirmiers) exige l'organisation de la deuxième session du certificat 2020.

Revendiquer l'organisation de la deuxième session du certificat de l'année 2020 est l'objet du point de presse du collectif des étudiants (infirmiers, sages-femmes, comme assistants infirmiers) à l'ENDSS ce mardi 30 novembre 2021. Ces étudiants protestent aussi sur les modalités de correction des épreuves écrites et orales ainsi que sur la date de délibération des épreuves.



À travers leur coordonnateur Matar Ndiaye, ils lancent un appel au ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr : « nous voulons que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et ses collaborateurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils organisent la deuxième session de l'examen de certification de l'année 2020 qui tarde jusqu'à présent. Cela fait presque 2 ans qu'on a attendu pour faire cet examen. Nous ne pouvons pas attendre parce que les élèves souffrent. On attend un simple examen qui ne devrait même pas faire 2 mois ». « La première session ne regroupe même pas 4.000 étudiants et ceux qui doivent reprendre à l'ENDSS ne font même pas 30 étudiants », conclut-il...