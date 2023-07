Duo "Calm Down" : Selena Gomez remercie Rema, la star nigériane de lui avoir redonné espoir.

Selena Gomez semble reprendre des forces et de la confiance après avoir traversé des moments très difficiles. En effet, après plusieurs mois à l’abri du grand public, la chanteuse de 30 ans commence à s’afficher de plus en plus sur son compte Instagram, souriante et épanouie, cette dernière a d’ailleurs fait sensation après la sortie de son morceau en featuring avec l’artiste nigériane Rema.Devenu maintenant très attachée à ses amis, Selena Gomez a adressé un beau message à son partenaire de choc dans le remix du hit « Calm Down ».« Cet homme a changé ma vie pour toujours. Rema, merci de m'avoir choisie pour faire partie d'une des plus grandes chansons du monde. Je t'aime à jamais... », assure-t-elle.