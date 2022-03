Dubaï 2020 / dernière semaine d’exposition : En six mois, le pavillon Sénégal bat le record d’affluence en accueillant plus de 1.500.000 visiteurs dont des investisseurs.

À quatre jours de la fin de l’exposition universelle, il est loisible de constater qu'elle aura tenu toutes ses promesses, ce que n'infirmera pas la team Sénégal. En effet, ce dimanche marque pour le Sénégal qui a déjà reçu la visite de 20 ministères, l‘annonce du début de la journée de l’artisanat, coaché par le département ministériel dirigé par Papa Amadou Ndiaye.



Après les passages des ministres l’économie numérique, de la microfinance, du pétrole et des énergies, des mines et de la géologie, des transports aériens, du tourisme, de l’artisanat etc..., c’est au tour de ce ministère à fort impact économique au Sénégal, de présenter le savoir-faire sénégalais.



Selon le commissaire général du Sénégal, l’objectif n’est rien d’autre que d’intensifier les relations, de les huiler, les maintenir et les fructifier entre ceux qui sont passés par le pavillon Sénégal particulièrement et les investisseurs.





En effet, cette exposition universelle, grand événement international qui a lieu tous les cinq ans et s'étend en moyenne sur une durée de six mois, permet aux nombreux pays participants, d'exposer leurs progrès et innovations, notamment économique, technologique, artistique et industriel... Une exposition universelle qui est non seulement une formidable opportunité pour les participants de promouvoir leurs pays, mais aussi et surtout, une bonne vitrine pour le pays hôte de briller au niveau international.

Dans le sillage de la promotion de la destination Sénégal, les collectivités territoriales sont aussi fortement impliquées. C’est pourquoi, le maire de Sandiara et celui de Touba Mboul, qui étaient de passage à l’exposition, ont décliné les potentialités de leurs localités qui devraient intéresser les investisseurs. Pour le Sénégal, la barre des 20.000 visiteurs par jour est déjà franchie.



La moyenne, nous disait le commissaire de l’expo pour le compte du Sénégal (Dr Malick Diop), « tourne autour de 10.000 visiteurs le jour, en six mois, quasiment, plus d’un million de visiteurs peut être envisagé », se réjouit-il à moins d’une semaine de la fin de l’exposition. Ce qui reste à saluer en terme d’attractivité, c’est déjà l’intérêt que les professionnels qui atteignent 10% des visiteurs du pavillon Sénégal, accordent aux potentialités du pays de la Téranga.