Du Concert des Casseroles à l’impact Santé : une goutte d’eau dans l’océan.

À travers certaines publications ou post via les réseaux soucieux, suite aux concerts de casseroles décrétés par Monsieur Ousmane Sonko, certains individus théorisent l’idée d’un impact du bruit sur la santé en particulier sur les personnes âgées.

Certes la santé est influencée par des facteurs et déterminants sociaux, environnementaux, économiques.

Il est établi que le système de santé compte pour 12 à 20 % sur l’état de santé d’une population. Les 80 % restants se jouent ailleurs, dans le milieu (Center for Disease Control and Prévention 1982). Les décisions prises dans différentes politiques publiques ont donc des répercussions sur la santé des populations qui sont identifiables et gérables à travers un EIS correctement mené.

L’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) est une démarche innovante de santé publique. Outil d’aide à la décision, elle se situe en amont d’un projet, d’un programme, d’une politique.

A partir de recommandations concrètes, sa finalité est d’influencer les décisions en faveur de la santé en maximisant les impacts positifs sur la santé et en minimisant les impacts négatifs.

Ainsi, je me demande, quelle politique publique ou locale a fait objet EIS au Sénégal ?

Et bien, on n’en trouvera pas, juste certaines études d’impact environnemental assorties d’un PGES (Plan de Gestion Environnementale et Sociale) non suivi.

C’est aujourd’hui qu’il faut maintenant réfléchir sur la prise en compte des déterminants de la santé sur nos actions publiques.

Interrogeons-nous sur les interventions publiques à haut impact santé au lieu de passer vainement au peigne fin d’un concert de casserole ?

Combien de centrales à fioul ou à charbon sont implantées au Sénégal détruisant silencieusement et lentement la santé des populations et que personne n’en parle ? (Exemple de la centrale à flioul de Malicounda qui stress nuit et jour les riverains de par le bruit assourdissant, l’odeur nauséabonde avec une marée de fumée polluant l’air) sans une EIS ?

Même le PGES issu d’une étude environnementale non participante n’ont pas fait objet de suivi correcte avec toutes les parties prenantes. Avez-vous alerté ?

Combien de décharge d’ordures à l’entrée de nos villes nuisent tous les jours à l'épanouissement des populations ?

Combien d’infrastructures industrielles publiques sont implantées sans une EIS au préalable ?

Que dites-vous de l’invasion de la baie de Hann avec 120 industries implantées à Dakar aux conséquences désastreuses pour les pêcheurs, pour la biodiversité et pour la santé des riverains ?

Pour ne citer que cela et pourtant l’environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial (Art 1 des Dispositions générales du Code de l’environnement)

Alors félicitations au Président Ousmane Sonko, d’avoir poussé au réveil des spécialistes couchés à s’intéresser sur l’impact santé de nos actions.

Maguette Ndoye NDIAYE,

Spécialiste en Santé Publique

Coordonnateur du Mouvement pour un Malicounda Meilleur

Membre de la coalition Yewwi Askan Wi