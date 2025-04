Droits de douane américains: l'Afrique du Sud appelle à la réforme et au renforcement de l'OMC

L'Afrique du Sud a appelé vendredi à la réforme et au renforcement de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) après l'imposition de nouveaux droits de douane par le président américain Donald Trump, affirmant que toutes les nations doivent respecter les règles du commerce mondial.



"Nous plaidons en faveur d'une réforme de l'OMC et de la nécessité de veiller à ce qu'elle soit capable de s'adapter à la réalité actuelle, mais aussi de renforcer un système commercial multilatéral et la transparence transfrontalière", a déclaré le ministre du Commerce Parks Tau.