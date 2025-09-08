Drame sanglant à Fass Mbao: Pour 1 500 F CFA, une dette dérisoire… un ami poignardé à mort


Drame sanglant à Fass Mbao: Pour 1 500 F CFA, une dette dérisoire… un ami poignardé à mort
Le quartier Cheikh Tidiane Khamade, à Fass Mbao, est encore sous le choc. Ce samedi 6 septembre, aux alentours de 23 heures, une banale querelle entre deux amis inséparables s’est transformée en une tragédie irréversible. Selon les informations rapportées par L’Observateur, un différend portant sur la modique somme de 1 500 F CFA a coûté la vie à un adolescent de 18 ans.
 
Une amitié brisée dans le sang
 
Pape Malick Dia, jeune maçon connu dans son quartier pour sa discipline et sa passion pour la lutte, n’imaginait sans doute pas que sa dernière soirée serait scellée par la main de son propre ami. Ce soir-là, après des échanges houleux, Amady, receveur de bus âgé de 20 ans, a sorti un couteau et a asséné un coup fatal à son compagnon d’enfance. La lame a atteint la gorge de Pape Malick, une zone vitale qui n’a laissé aucune chance à la victime.
 
Malgré les tentatives désespérées des voisins et proches, qui ont improvisé un garrot pour contenir l’hémorragie, le jeune maçon a fini par succomber à ses blessures avant même d’arriver à l’hôpital.
 
La dette, simple prétexte ?
 
D’après L’Observateur, le conflit trouverait son origine dans une dette de 1 500 F CFA qu’Amady avait prêtés à Pape Malick lors d’une sortie entre copains sur l’île de Ngor. Bien que remboursée quelques jours plus tard, cette dette avait fissuré leur amitié. Amady a confié aux enquêteurs que, ce soir fatidique, son ami l’aurait copieusement insulté, déclenchant une première altercation rapidement maîtrisée par les habitants. Mais la rancune, encore brûlante, a ressurgi quelques heures plus tard pour finir dans le sang.
 
Une cavale de courte durée
 
Alertée, la police de Sicap-Mbao, sous la direction du lieutenant Camara, a aussitôt lancé les recherches. Le présumé meurtrier n’a pas pu aller loin : arrêté la même nuit, il a reconnu les faits et livré sa version. « Pourquoi j’ai tué mon ami… », aurait-il déclaré, affirmant que les injures répétées de Pape Malick avaient été l’étincelle qui l’a poussé à commettre l’irréparable.
Lundi 8 Septembre 2025
