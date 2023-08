Drame de l’immigration irrégulière : 1 mort et des blessés à l’embarcation d’une pirogue

Des candidats à l’immigration irrégulière ont été interceptés sur une plage de Rufisque. Malheureusement, en tentant de les en empêcher et face au refus de les voir obtempérer, des coups de feu auraient été tirés. Ainsi, un des candidats a été tué et 2 blessés ont été enregistrés et pris en charge dans une structure sanitaire de la ville.

Nous y reviendrons…