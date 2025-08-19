Drame à Wack-Ngouna : Deux jeunes tués par la foudre, un troisième blessé

Un drame s'est produit ce lundi, aux environs de 17 heures, dans la commune de Wack-Ngouna. Deux jeunes garçons, âgés de 8 et 12 ans, qui revenaient des champs, ont été tués par la foudre.



Selon nos sources à Dakaractu Kaolack, une troisième victime a été enregistrée. Elle a survécu, mais souffre de brûlures et a été transférée au centre de santé de Wack-Ngouna pour y être soignée.



Les corps des deux victimes ont été transportés à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack pour les besoins de l'autopsie. Très inquiets, les habitants de cette localité réclament l'installation de paratonnerres pour éviter de futurs drames.