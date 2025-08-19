Drame à Wack-Ngouna : Deux jeunes tués par la foudre, un troisième blessé


Drame à Wack-Ngouna : Deux jeunes tués par la foudre, un troisième blessé
Un drame s'est produit ce lundi, aux environs de 17 heures, dans la commune de Wack-Ngouna. Deux jeunes garçons, âgés de 8 et 12 ans, qui revenaient des champs, ont été tués par la foudre.

Selon nos sources à Dakaractu Kaolack, une troisième victime a été enregistrée. Elle a survécu, mais souffre de brûlures et a été transférée au centre de santé de Wack-Ngouna pour y être soignée.

Les corps des deux victimes ont été transportés à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack pour les besoins de l'autopsie. Très inquiets, les habitants de cette localité réclament l'installation de paratonnerres pour éviter de futurs drames.
Mardi 19 Août 2025
