Drame à Ndiédieng: La foudre tue deux pères de famille à Djilakhar

La foudre a tué ce lundi aux environs de 18 heures deux pères de famille, T. Kontéye âgé de 45 ans et M. Cissé âgé de 35 ans, à Djilakhar, un village situé dans la commune de Ndiédieng (département de Kaolack).

Selon les informations de Dakaractu Kaolack, ils étaient sous un arbre lorsqu'ils ont été mortellement foudroyés. La gendarmerie était sur les lieux pour procéder au constat d’usage.

À rappeler qu'à chaque hivernage, la foudre emporte des vies humaines à Kaolack surtout dans la zone rurale. C'est pourquoi, les populations réclament une dotation suffisante en paratonnerres pour lutter contre ce phénomène...

Fallou Galass Sylla