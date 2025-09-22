Drame à Ndiédieng: La foudre tue deux pères de famille à Djilakhar

La foudre a tué ce lundi aux environs de 18 heures deux pères de famille, T. Kontéye âgé de 45 ans et M. Cissé âgé de 35 ans, à Djilakhar, un village situé dans la commune de Ndiédieng (département de Kaolack).
Selon les informations de Dakaractu Kaolack, ils étaient sous un arbre lorsqu'ils ont été mortellement foudroyés. La gendarmerie était sur les lieux pour procéder au constat d’usage.
À rappeler qu'à chaque hivernage, la foudre emporte des vies humaines à Kaolack surtout dans la zone rurale. C'est pourquoi, les populations réclament une dotation suffisante en paratonnerres pour lutter contre ce phénomène...
Fallou Galass Sylla
Autres articles
-
TIENS DS-COM en Chine : Un séjour d’immersion entre culture et entrepreneuriat
-
Rentrée scolaire 2025 : Coris Bank accompagne les parents en offrant des prêts à un taux de 0%
-
Opération maritime conjointe sous-régionale : Trois navires de pêche arraisonnés par la Marine nationale sénégalaise
-
Thiès: La section SAES de l'Ensa annonce une nouvelle grève totale de 72 heures à compter du jeudi 25 septembre 2025.
-
Tribunal de Pikine-Guédiawaye: Pour avoir fauché mortellement une fillette de 2 ans, le chauffeur Meissa S., condamné à 3 mois ferme