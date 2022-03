Dr Serigne Matar Ka, Directeur de la Régulation et du Suivi des politiques de logement au ministère de l’Urbanisme : « Les contraintes liées au logement au Sénégal »

Disposer d’un logement relève souvent du parcours du combattant au Sénégal. Ce, à cause surtout des contraintes liées au foncier, à la production, à l’offre et à l’aménagement. Prenant part à la cérémonie de restitution d’une étude sur les défis de l’urbanisation à Dakar, Serigne Matar Ka, directeur de la Régulation et du Suivi des politiques de logement au ministère de l’Urbanisme reconnaît qu’il y a un grand problème au niveau du foncier.

Ce technocrate estime que le premier problème a trait au foncier sécurisé tandis que le second a un lien avec la spéculation foncière. C’est pour y remédier, renseigne-t-il, que l’État du Sénégal a mis en place le programme des 100.000 logements.

Ainsi, les citoyens qui le désirent peuvent prétendre à la propriété en passant par un crédit hypothécaire ou par la location-vente.

Selon Matar Ka, le dispositif est déjà en place pour ce qui concerne la voie du crédit hypothécaire. « On a signé pas mal de conventions avec l’association professionnelle des banques et l’État a mis Kajom Capital logé au Fonsis pour accompagner les demandeurs de logements qui sont surtout dans le secteur informel », informe-t-il. Cette cible qui peine à avoir des crédits hypothécaires pourra utiliser cette brèche pour acquérir un logement à travers le programme des 100.000 logements lancés depuis 2019 par le chef de l’État, Macky Sall.

Au sujet de l’aménagement des sites, Le directeur de la Régulation et du Suivi des politiques de logement au ministère de l’Urbanisme soutient que la société SAFCO a été mise à contribution. Cette société qui remplace la Scat Urbam dissolue, « aura la lourde tâche d’assurer l’aménagement des sites du primaire au tertiaire ». C’est l’objectif que s’est fixé l’État dans ce programme qui n’a cependant pas encore atteint sa vitesse maximale dans sa mise en œuvre.



« Il faut un certain nombre d’années pour mettre en place un programme immobilier », répond Serigne Matar Ka. Il est d’avis que le logement est une question transversale dans laquelle interviennent pratiquement tous les ministères. Pour lui, c’est un processus assez complexe qui prend beaucoup de temps. « Mais après, on atteindra la vitesse de croisière pour une production massive », promet-il...