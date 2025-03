Dr Aïda Mbodj, Délégué Général à la DER/FJ : « Cette convention avec la Sonatel est une stratégie qui va régler les inégalités sociales et territoriales »

La Sonatel et la DER/FJ ont procédé ce lundi à la signature d’une convention cadre pour répondre aux besoins des jeunes et des femmes. Mme Aïda Mbodj considère que cette convention symbolise l’acte citoyen d’une entreprise qui est aujourd’hui une institution et qui s’inscrit en droite ligne de la dynamique tracée par le président de la République et son Premier ministre. « Il s’agit de mettre le Sénégal au dessus de la mêlée en mettant en place une stratégie numérique si ça peut aider à la croissance et à l’accompagnement des femmes dans l’autonomisation et pour une inclusion numérique des jeunes. C’est aussi une stratégie qui participe à la maturation des strartups en leur permettant de lever des fonds, mais aussi de régler les inégalités sociales, territoriales », a-t-elle déclaré tout en se réjouissant de l’accompagnement de la Sonatel au niveau des 46 antennes départementales qui, selon la Déléguée Générale, « va permettre de rapprocher la DER/FJ de ses cibles grâce à la Sonatel. »