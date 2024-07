Douanes: Nouvelle saisie de 338 plaquettes de cocaïne d'une contrevaleur de 29 milliards 203 millions de francs CFA.

Selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes, une nouvelle saisie de cocaïne a été effectuée à Koumpentoum.



" Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-Est, ont réalisé, ce mercredi 10 juillet 2024, vers 15h, une saisie de 338 plaquettes de cocaïne d’un poids total de 365,4 kg. La saisie a eu lieu lors d’un service de contrôle au niveau du barrage de Koumpentoum. En effet, sur la base de critères et d’indices probants, les agents des Douanes ont arrêté et inspecté un camion semi-remorque en provenance d’un pays limitrophe. Le contrôle a permis de déceler une cachette aménagée sous le plateau de ladite remorque dans laquelle la drogue était soigneusement rangée", a-t-on appris.



Ainsi, " la contrevaleur totale de la drogue saisie est estimée à 29 milliards 203 millions de francs CFA. Cette saisie importante de cocaïne constitue la troisième du genre réalisée par la BM des Douanes de Koumpentoum depuis le début de l’année pour un poids total de 721 kg de cocaïne", renchérit ledit communiqué.



" L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes", a-t-on conclu.