Dossier ANAMO : L’ex-Directeur Général, Maodo Malick Mbaye, livre sa part de vérité

L’ex-directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO) pendant 12 ans, s’est prononcé sur le dossier judiciaire dans lequel il a été cité. Dans le cadre de l’enquête sur un détournement présumé de deniers publics portant sur plusieurs centaines de millions de francs CFA, suite à une plainte de l’actuel directeur général, Omar Ndiaye, l'ex-directeur administratif et financier (DAF) de l’Anamo et d’autres personnes ont été interpellés et déférés au parquet. L'ex-directeur général, qui a été cité par son ex-directeur financier, est sorti du silence pour donner sa version sur ce dossier dont l'issue est encore incertaine.



Selon Libération, qui a donné l’information ce vendredi, « Omar Ndiaye aurait imité les signatures de bénéficiaires fictifs afin d’authentifier les fausses formations et permettre ainsi le paiement des fournisseurs complices ».



Avec cette imitation de signature, le coupable est clairement identifié



Maodo Malick Mbaye, actuellement hors du pays, refuse que son ex-directeur administratif et financier (DAF) le fasse « porter le chapeau ». « Je n’ai posé aucun acte délictuel dans la gestion du dossier en question. S’il y a imitation de signature, le coupable est clairement identifié », a précisé l’ex-directeur général de l’ANAMO, qui ajoute que « ce dossier ne concerne pas la gestion des fonds Covid et qu’il n’a jamais été convoqué par la justice avant son départ du Sénégal ».



Je n’ai pas fui le pays pour aller me réfugier au Maroc



Pour information, Maodo Malick Mbaye veut rassurer ses proches et amis sur son séjour au Maroc. Il clarifie que le 22 mars 2022, il a été nommé à la tête du groupe d’initiatives pour une médiation à l’africaine, une structure basée au Maroc et fondée par des Africains entre la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Cameroun. Selon l’ex-directeur de l’ANAMO, il a même tardé à prendre fonction à cause des obligations au Sénégal qui l’y retenaient : « Je suis resté 8 mois avant de prendre fonction. En février dernier, j’ai été invité à commencer le travail pour respecter et dérouler les activités du groupe d’initiatives.



Depuis 3 ans, je dirige cette organisation de médiation. Ma prise de fonction à Rabat a été rendue publique et l’ambassade du Sénégal au Maroc est informée de mon séjour », informe-t-il.