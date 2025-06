Djegem : Les Saltigues alertent sur des accidents mortels, une mystérieuse maladie et appellent à la reconnaissance de la médecine traditionnelle

Réunis pendant 48 heures, les Saltigues de Djegem ont levé le voile sur un avenir qu'ils jugent sombre, marqué par des accidents, une épidémie imminente et des tensions sociales. Face à la presse, ils ont également lancé un appel aux autorités pour une meilleure reconnaissance de leur rôle dans la société.



À Djegem, ces gardiens de la tradition ont livré leurs prédictions à la suite de rituels mystiques tenus dans leur lieu sacré. Au micro de Dakaractu Mbour, le coordonnateur Aliou Sène a abordé plusieurs thématiques d’intérêt national, telles que les transports, la santé, l'agriculture, ainsi que les conditions de pratique de leur médecine ancestrale.



Des routes hantées et dangereuses

Les Saltigues annoncent une recrudescence des accidents sur l’autoroute Mbour – Fatick – Kaolack. Ils attribuent cette menace à la présence de "mauvaises entités" ou djinns résidant dans certaines zones du tracé. Ils insistent sur l’urgence de sacrifices rituels, incluant un mouton femelle noir et blanc et une vache blanche, pour apaiser ces forces.



L’axe Sandiara – Ndiaganiao est également pointé du doigt, notamment en raison de l'implication fréquente des motos Jakarta dans des accidents. Là encore, des offrandes spécifiques sont recommandées pour conjurer les tragédies.



Une épidémie durant l’hivernage ?

Selon leurs visions, une maladie inédite frappera durant la saison des pluies. En guise de remèdes, ils suggèrent l’usage de plantes médicinales traditionnelles : "Domou Reub Reub", feuilles de "Mbatt Mare", ainsi que le "Kadd", à boire quatre fois pour les hommes et trois fois pour les femmes.



Manifestations et tensions sociales en vue

Les Saltigues prédisent également une instabilité sociale croissante, marquée par des manifestations. Ils appellent les fonctionnaires et agents de l’administration publique à effectuer des offrandes de sucre et d’eau pendant quatre vendredis consécutifs, afin de préserver la paix et la stabilité dans le pays.



Une bonne saison pour l’arachide, mais pas pour le mil

Sur le plan agricole, les prédictions annoncent de fortes pluies et du vent. Une culture d’arachides favorable est prévue, contrairement au mil, qui sera affecté par la présence de "Wankh".



Un cri du cœur pour la reconnaissance et l’appui des autorités

En marge de ces prédictions, les Saltigues ont exprimé leurs doléances aux autorités locales et étatiques. Ils demandent la réglementation de la médecine traditionnelle, afin de valoriser et d’encadrer leur savoir ancestral, toujours sollicité par les populations en quête de solutions naturelles et spirituelles.



Ils réclament également un soutien logistique, notamment la clôture du site sacré où se tiennent leurs activités à Djegem. Un besoin essentiel, selon eux, pour sécuriser et préserver ce lieu de savoir et de transmission culturelle.



Les Saltigues de Djegem se présentent ainsi non seulement comme des sentinelles mystiques, mais aussi comme des acteurs sociaux conscients, soucieux de contribuer à la paix, à la santé et à la stabilité du pays.